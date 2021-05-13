المالديف تسجل لقاح "سبوتنيك- في" الروسي المضاد لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تسجيل المالديف للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك-في"، لتصبح بذلك الدولة رقم 65 التي تقوم بتسجيل هذا اللقاح.

وذكر بيان للصندوق الروسي، الخميس، أن هيئة الأغذية والعقاقير في المالديف سجلَّت اللقاح الروسي المضاد لكورونا، لاستخدامه محليًا، مشيرا إلى أنه بذلك يكون قد تم تسجيل هذا اللقاح في 65 دولة بعدد إجمالي من السكان 3.2 مليار نسمة.

وأشار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في بيانه، إلى أن دراسات ما بعد التطعيم في عدد من البلدان أظهرت أن اللقاح الروسي هو الأكثر أمانًا وفعالية ضد كورونا.

كان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف قد أعلن في وقت سابق أن لقاح "سبوتنيك-في" يستخدم في عشرات البلدان وأصبح أحد الأدوات العالمية المعترف بها لمكافحة الوباء.

وقال: "تعد جزر المالديف واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية، وسيساعد استخدام "سبوتنيك-في" في الحفاظ على إيقاع طبيعي للحياة والنشاط الاقتصادي في البلاد وتجنب قيود (كورونا) الخطيرة في المستقبل".