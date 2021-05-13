بوتين عن حادث إطلاق النار في مدرسة روسية: كارثة مروعة وجريمة همجية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حادث إطلاق النار في مدرسة بجمهورية تتارستان الروسية، بـ"الكارثة المروعة والجريمة الهمجية".

ودعا بوتين - خلال افتتاح جلسة مع أعضاء الحكومة، إلى العناية بأسر الضحايا وتقديم كل الدعم والمساعدة الضرورية لهم ، مؤكدا استخدام جميع مرافق الرعاية الصحية لإنقاذ أرواح المصابين في إطلاق النار في تتارستان، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

من جهته ، دعا رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، إلى "النظر بشكل أوسع" في دعم أسر ضحايا حادث إطلاق النار في المدرسة بمدينة قازان .

وكان شاب يبلغ من العمر 19 عامًا يحمل سلاحًا مسجلًا رسميًا نفذ أول أمس الثلاثاء هجومًا على مدرسة في قازان بجمهورية تتارستان مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، ولم تعلن الأجهزة الرسمية الروسية حتى اللحظة الدوافع التي تقف وراء هذا الهجوم.