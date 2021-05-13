سقوط صاروخ لأول مرة في إيلات.. و4 إصابات في قصف على تل أبيب ومحيطها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تعرضت مدينة تل أبيب ومحيطها، عصر الخميس، لرشقات من صواريخ المقاومة الفلسطينية، فيما سقط صاروخ لأول مرة في إيلات.

وسقط صاروخ بالقرب من منزل الفنان الإسرائيلي يشاي ليفي جنوب تل أبيب. فيما أوقع القصف الأخير 4 إصابات في صفوف الإسرائيليين، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية.

ودوّت صافرات الإنذار عند الساعة (14:30 بتوفيت فلسطين) في تل أبيب وريشون لتسيون وبيتاح تيكفا وبني براك ورمات غان وهرتسيليا، كما دوّت الصافرات أيضا في مدينة بئر السبع ومستوطنات "غلاف غزة".

وقال المصادر العبرية إن عشرات الصواريخ أطلقت في هذه الرشقات، على "غوش دان" وجنوب "هشفيلا" وريشون لتسيون وأسدود.

وذكرت بعض المواقع العبرية أن سلطة الطيران أغلقت مطار "رامون" في إيلات، إلا أن سلطة الطيران عادت وأعلنت عن فتح المطار من جديد.

وأفادت نجمة داوود الحمراء بإصابة 4 أشخاص في "ميشور هحوف" و"المجلس الإقليمي لاخيش"، ووصفت جروحهم بين المتوسطة والطفيفة.