دعوة التنازل عن براءات اختراع لقاح كورونا تلقى دعما قويا جديدا

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تلقت الدعوة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، دعماً قوياً جديداً وسط ضغط عالمي لإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من البشر عبر العالم.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية في العاصمة بكين أن الصين تدعم المحادثات الخاصة بهذه المسألة.

وتواجه منظمة التجارة العالمية منذ أشهر دعوات لإلغاء حماية براءات الاختراع المرتبطة باللقاحات المضادة للفيروس مؤقتاً، في محاولة لإيصال الأدوية إلى البلدان الأكثر فقراً التي تكافح لتطعيم سكانها. ودعمت الولايات المتحدة اقتراح إلغاء حماية براءات الاختراع المرتبطة باللقاح.

كما دعمته روسيا وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى عدة. لكن بعض الدول الأوروبية أعربت عن شكوكها بشأن ما إذا كان هذا التنازل سيساهم في تحسين إمكان الوصول إلى اللقاحات.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ إن «الصين تؤيد اقتراح منظمة التجارة العالمية بشأن التنازل عن الملكية الفكرية للأدوية المضادة للوباء، مثل لقاحات كوفيد-19، لتليه مرحلة التشاور بشأن النص».

وأضاف أن بكين تعتقد أن منظمة التجارة العالمية قد تلعب «دوراً نشطاً» في تحسين توافر اللقاح على مستوى العالم.