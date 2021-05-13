علماء يعلنون خبراً رائعاً عن الكمامة

ابوظبي - سيف اليزيد - يرى العديد من خبراء الصحة العامة أنه سيكون من الممكن قريباً استغناء الجميع عن الكمامات في الأماكن المغلقة في الولايات المتحدة بسبب تزايد عدد الأشخاص الملقحين ضد كوفيد-19 وتراجع الإصابات.

وهو إجراء من شأنه، على حد قولهم، أن يشجع حتى الأكثر تحفظاً على التطعيم، من خلال إظهار منافعه المفيدة.

توصي مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وكالة الصحة العامة الرئيسة في الولايات المتحدة، بالفعل بعدم وضع الأشخاص الذين تم تلقيحهم كمامات في الخارج ولا في الداخل، عندما يلتقون ضمن مجموعات صغيرة مع أشخاص آخرين تلقوا اللقاح.

والخميس، قال الرئيس الأميركي جو بايدن الذي حدد 4 يوليو موعداً لتلقي 70% من البالغين الأميركيين جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، خلال اجتماع مع حكام ولايات إنه سيعلن «قريباً» عن تخفيف جديد للقيود.

حتى الآن، تلقى حوالي 59% من البالغين جرعة واحدة على الأقل، وتسجل البلاد حوالي 38 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 يوميا - أو 11 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يستمر في الانخفاض.

ويزداد الإجماع بين الخبراء على أنه «في ضوء هذه البيانات المشجعة، سيكون من الممكن قريباً الاستغناء عن الأقنعة في الداخل في معظم الأماكن العامة».

ويقول فيناي براساد عالم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو «يمكن لمن أتموا عملية التطعيم وضع الكمامة كدليل على التضامن أو بشكل رمزي، لكنه لا يفيد أي شخص آخر».

ويضيف أنه بالنسبة لهم «هناك احتمال ضئيل للغاية في كشف الإصابة من خلال الخضوع لفحص، ناهيك عن نقلها إلى شخص آخر».

أبدت السلطات الصحية، في البداية، حذرا بشأن قدرة اللقاحات على وقف انتقال العدوى، لأن التجارب السريرية أثبتت فعاليتها فقط في الحالات المصحوبة بأعراض، دون استبعاد إمكانية العدوى دون ظهور أعراض المرض (الحمى وغيرها).

لكن البيانات، التي جمعت عبر العالم، أظهرت، كما تنبأ العديد من علماء المناعة، أن اللقاحات فعالة جداً أيضاً في الحالات غير المصحوبة بأعراض كما تقول مونيكا غاندي الأستاذة المتخصصة في الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

وأظهرت دراسة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا انخفاضًا بنسبة 86% للحالات التي لا تظهر عليها أعراض بعد جرعتين من لقاح «فايزر». وأظهرت دراسة ضخمة، أجريت في صفوف السكان الإسرائيليين، فعالية بنسبة 94%.

وفقًا لبيانات مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها في نهاية أبريل، أصيب حوالي 9000 شخص من أصل 95 مليوناً تم تلقيحهم بالفيروس - أو 0,009%. وكانت معدلات الاستشفاء والوفيات في صفوفهم 0,0009% و0,0001% على التوالي.

حتى عندما يصاب شخص مُلقح بالفيروس، تُظهر الأبحاث الإسرائيلية أن الحمل الفيروسي في أنفه منخفض جدًا، لدرجة لا يمكنه نقل العدوى إلى شخص آخر.

تقول مونيكا غاندي، التي كتبت مقالات عديدة عن أهمية القناع أثناء الجائحة، وكانت واحدة من أوائل من روجوا لوضعه في كافة أنحاء الولايات المتحدة «الكمامة أداة واللقاحات هي الحل».

وأضافت «لا تعود الأداة مفيدة بمجرد أن يكون لديك الحل. لذلك، عندما نصل إلى مستوى معين من التحصين، لن نكون بحاجة إليها».

تقول أنجيلا راسموسن من منظمة اللقاحات والأمراض المعدية في كندا إن سببًا وجيهًا آخر لتخفيف هذه القيود هو تحفيز الأشخاص المترددين في تلقي اللقاح.

وهو رهان أصبح حاسماً في الولايات المتحدة، حيث تراجع معدل التطعيم اليومي من الذروة التي بلغها في أبريل وحيث بات العرض يتجاوز الطلب الآن.

وأوصت راسموسن بـ«رفع الزامية وضع الكمامة في الداخل في المناطق التي تقع تحت عتبة حالتين يومياً لكل 100 ألف نسمة، وحيث تم تطعيم 70% من السكان».

لكنها تعتقد كما خبراء آخرون أن القناع سيظل خياراً شخصياً، وأنه سيكون من الأفضل وضعه دائماً من قبل كبار السن الذين هم عرضة للخطر.

وفقًا لأميش أدالجا، الذي يعمل على التدابير المرتبطة بالوباء في مركز «جونز هوبكنز»، قد يصبح وضع القناع موسمياً. ويتوقع أن «تصبح الولايات المتحدة مجتمعاً مع الكثير من الأقنعة، خاصة خلال موسم الإنفلونزا في الأماكن المغلقة ووسائل النقل».