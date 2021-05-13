مطار رامون تحت صواريخ المقاومة الفلسطينية.. والجانب الاسرائيلي يردّ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 13 - مايو - 2021 4:36 مساءً

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس اليوم الخميس أنها أطلقت صاروخا صوب مطار رامون قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر لكن لم ترد تقارير بعد عن انطلاق صافرات إنذار أو وقوع أضرار في المنطقة.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، إنه “وبأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، نصرة للأقصى وجزءا من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزء من إنجازاتهم وتطويرهم”.

مضيفاً: ”ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو هاهي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدف نحدده ونقرره”.

هذا وأعلنت أيضا عن استهداف تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية.

ويأتي استهداف “القسام” لمطار رامون، بعد أن أعلنت سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل، حتى إشعار آخر، بسبب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

الى ذلك، اشار مسؤول إسرائيلي الى أنّ مطار رامون في جنوب إسرائيل لم يتعرض لأي قصف، ويعمل كالمعتاد.

وكانت إسرائيل أعادت توجيه بعض الرحلات لمطار رامون من مطار بن جوريون الرئيسي في تل أبيب بسبب الوضع الأمني.