بسبب التصعيد العسكري… شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

بسبب التصعيد العسكري على جانبي الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، المستمر منذ الاثنين الماضي. ألغت شركات طيران كبرى، الخميس، رحلاتها إلى إسرائيل.

خطوط شركة لوفتهانزا الألمانية أعلنت عن توقيف رحلاتها الجوية إلى مطار تل أبيب، بسبب الوضع الأمني المتدهور بين قطاع غزة وإسرائيل، وتوقعت الشركة استئنافها رحلاتها إلى إسرائيل في 15 مايو، على أمل أن يسود الهدوء الأراضي الفلسطينية وسط تحركات دولية وإقليمية من أجل وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

من جانبها، ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى تل أبيب، الخميس، وسط تصاعد حدة التوتر في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وقالت “سلامة وأمن زملائنا وعملائنا أولوية، ونواصل مراقبة الموقف عن كثب”.

والأربعاء، ألغت شركات الطيران الأميركية يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز جميع رحلاتها بين الولايات المتحدة وتل أبيب.

وذكرت شركة الطيران البريطانية إيزي جيت، أنها لم تلغ رحلاتها إلى تل أبيب بعد. وقالت متحدثة باسم إيزي جيت: “سنواصل بالطبع مراقبة الوضع”.

وكانت سلطات مطار بن غوريون، اعلنت الخميس، أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار الدولي في تل أبيب حتى إشعار آخر، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.