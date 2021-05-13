استبعاد مارسيلو عن تشكيلة ريال مدريد بعد شجار مع زيدان

ووفقا لمصادر إسبانية، فقد وقع "شجار كبير" بين زيدان ومارسيلو، ليلة الأربعاء، بسبب خلافات حول الخطط الدفاعية.

وتشير الأنباء إلى أن مارسيلو "لم يعد يحتمل" خطط زيدان الدفاعية، مما أدخله في شجار مع زيدان، قبل أن يقرر الأخير استبعاده من الرحلة إلى جيرونا.



ويحتاج ريال مدريد للانتصار على غرناطة، للبقاء على مسافة قريبة من أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي انفرد بفارق 5 نقاط عن "الملكي" في الصدارة.

وسيسافر زيدان بـ4 مدافعين فقط إلى غرناطة، وهم ناتشو وإيدير ميليتاو وأودريوزولا والناشئ ميغيل، بسبب الإصابات الكبيرة التي حلت على المدافعين.