انت الان تتابع خبر شرطة بابل توضح حقيقة تنفيذ عمليات قبض بحق 'متظاهرين' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حملات إعتقال عشوائية وقمع للمتظاهرين.
وذكر إعلام قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حملات إعتقال عشوائية وقمع للمتظاهرين في مناطق ناحية ابي غرق ومركز مدينة الحلة هي أخبار كاذبة".
واضافت الشرطة في بيانها، ان "ما حصل يوم امس من عمليات القاء قبض كان عقب قطع طرق وتعرض القوات الأمنية لزجاجات حارقة "قنابل المولوتوف" ألقيت من قبل أشخاص منفلتين غير محسوبين على المتظاهرين مما تسبب بحرق عجلة تابعة للقيادة وإصابة عدد من المنتسبين بجروح مختلفة".
وتابع البيان "وفيما تؤكد قيادة شرطة بابل على انها مستمرة في تأمين التظاهرات السلمية بالمحافظة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، تدعو جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات مظللة وغير حقيقية".
واضافت الشرطة في بيانها، ان "ما حصل يوم امس من عمليات القاء قبض كان عقب قطع طرق وتعرض القوات الأمنية لزجاجات حارقة "قنابل المولوتوف" ألقيت من قبل أشخاص منفلتين غير محسوبين على المتظاهرين مما تسبب بحرق عجلة تابعة للقيادة وإصابة عدد من المنتسبين بجروح مختلفة".
وتابع البيان "وفيما تؤكد قيادة شرطة بابل على انها مستمرة في تأمين التظاهرات السلمية بالمحافظة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، تدعو جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات مظللة وغير حقيقية".