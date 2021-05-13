بقوة تدميرية أكبر.. «القسام» تعلن استهداف مطار رامون وقواعد عسكرية بصواريخ جديدة.. وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، عن "إطلاق صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، باتجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة".

وقال المتحدث باسم كتائب القسام"، أبو عبيدة، إنه "وبأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، نصرة للأقصى وجزءا من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزء من إنجازاتهم وتطويرهم".

وأضاف: " ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو هاهي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدف نحدده ونقرره".

كما أعلنت "كتائب القسام" عن استهداف تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية.

من جانبه، نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول إسرائيلي قوله إن "مطار رامون لم يصب بأي صاروخ"، مؤكداً أن المطار يعمل بشكل طبيعي.

ويأتي استهداف "القسام" لمطار رامون، بعد أن أعلنت سلطات مطار بن جوريون الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل، حتى إشعار آخر، بسبب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

في الوقت ذاته، أطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب على خلفية هجمات صاروخية متواصلة من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وأكدت مراسلة قناة "روسيا اليوم" في إسرائيل سماع دوي صفارات الإنذار في مختلف مدن وسط إسرائيل، منها بيت شيمش غربي القدس.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدينة بئر السبع ومدن أخرى، على خلفية إطلاق رشقة كبيرة جديدة من الصواريخ صوب وسط إسرائيل.