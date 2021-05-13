«القسام» توجه تهديداً خطيراً بضرب العمق الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنه "لا خطوط حمراء إذا تعلق الأمر بالرد على العدو"، مطمئناً الشعب الفلسطيني أن لديهم المزيد وفي جعبتهم الكثير .

وفي كلمة بثتها قناة "الأقصى" الفلسطينية، اليوم الخميس، توعد أبوعبيدة إسرائيل قائلاً: "ليس لكم منا إلا السيف والنار والمستقبل هو الفصل والبرهان".

وأضاف المتحدث: "احشدوا ما شئتم برا وبحرا وجوا فقد أعددنا لكم أصنافاً من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم" ، مشيراً إلى أن "قرار قصف تل أبيب وديمونه واسدود وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء إذا استبيح أقصانا".

وتابع: "لم نتوقف ساعة عن الإعداد لدك حصون العدو"، موجها حديثه لأهالي الضفة وفلسطيني 48: "سلاحنا سلاحكم ودمنا دمكم ومصيرنا مصيركم".

وأكمل: "ما يميز هذه المعركة (معركة سيف القدس) هو تكاتف شعبنا في كل الساحات وإجماعه على خيار المقاومة" ، مشيرا إلى سلاحهم ومراكمتهم للقوة هو من أجل أرضهم والدفاع عن الشعب الفلسطيني والانتصار للمقدسات.

وقال أبو عبيدة: "ليس غريباً ارتقاء ثلة من أبطال القسام وعلى رأسهم القائد باسم عيسى في هذه المعركة"، مشيراً إلى أن كل ثمن يدفعونه وسيدفعونه هو فداء للأقصى والقدس.

وتصاعدت حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق وحذّرت من احتمال اندلاع "حرب شاملة"، حيث تشتد وتيرة الصراع وتتصاعد الأحداث مع ازدياد عدد الضحايا.

وحثّ زعماء العالم كلا الجانبين على الانسحاب من "حافة الهاوية"، بينما دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل قائلاً إنه يأمل أن تنتهي "الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ قريبًا"، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ووذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الجيش الإسرائيلي واصل صباح اليوم الخميس، شن غارات جوية على مناطق عدة في قطاع غزة، كما قامت زوارق حربية إسرائيلية بقصف المنطقة الشمالية الغربية من القطاع.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.