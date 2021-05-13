شكرا لقرائتكم خبر عن دور المستشفيات الجامعية فى مواجهة "كورونا".. استقبال 21 ألف حالة خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير مُقدم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور المستشفيات الجامعية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى يمكن تلخيصها فى النقاط التالية:

- تم تحويل 34 مستشفى لمستشفيات عزل.

- مستشفى ميدانى بسعة 200 سرير.

- استقبال 5654 من المصريين العالقين القادمين بالمدن الجامعية واستخدامها كحجر صحى.

- تم استقبال 21 ألفا و765 حالة منذ أبريل 2020 حتى فبراير 2021.

- سجلت المستشفيات الجامعية 18 ألفا و631 حالة تعافى خلال تلك الفترة.

- الدفع بعدد 507 طبيب للمشاركة فى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

- الدفع بعدد 112 من أطقم التمريض للمشاركة فى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

- الدفع بعدد 20 صيدلى للمشاركة فى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.