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دور المستشفيات الجامعية فى مواجهة "كورونا".. استقبال 21 ألف حالة خلال عام

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير مُقدم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور المستشفيات الجامعية فى مواجهة ، والتى يمكن تلخيصها فى النقاط التالية:

 

 

- تم تحويل 34 مستشفى لمستشفيات عزل.

 

- مستشفى ميدانى بسعة 200 سرير.

 

- استقبال 5654 من المصريين العالقين القادمين بالمدن الجامعية واستخدامها كحجر صحى.

 

- تم استقبال 21 ألفا و765 حالة منذ أبريل 2020 حتى فبراير 2021.

 

- سجلت المستشفيات الجامعية 18 ألفا و631 حالة تعافى خلال تلك الفترة.

 

- الدفع بعدد 507 طبيب للمشاركة فى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

 

- الدفع بعدد 112 من أطقم التمريض للمشاركة فى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

 

- الدفع بعدد 20 صيدلى للمشاركة فى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

 

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