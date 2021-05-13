شكرا لقرائتكم خبر عن هي الأعلى منذ 3 أشهر .. 4855 إصابة بكورونا في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ماليزيا اليوم الخميس تسجيل أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكثر من ثلاثة أشهر في الوقت الذي تشهد فيه ارتفاعا جديدا في حالات العدوى.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 4855 وهو الأعلى منذ 31 يناير بينما سجلت 27 وفاة أخرى. ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالمرض 458077 والوفيات 1788.

وأعلنت ماليزيا يوم الاثنين فرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد شملت منع التنقلات وإغلاق المدارس. وتخضع البلاد لحالة طوارئ منذ يناير كانون الثاني لكبح انتشار المرض.

ويعود الارتفاع الحاد الأخير في عدد الحالات لسلالات شديدة العدوى وصلت البلاد في الأسابيع الماضية.

وحذرت وزارة الصحة في وقت سابق هذا الأسبوع من أن عدد حالات الإصابة اليومية قد يبلغ خمسة آلاف بحلول منتصف مايو أيار وهي أعداد لم تشهدها البلاد منذ أواخر يناير .