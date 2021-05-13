وزير إسرائيلي: رفضنا وساطات لوقف إطلاق النار طلبتها حماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير شؤون المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن بلاده رفضت كل وساطات وقف إطلاق النار المتواصل لليوم الرابع على التوالي في غزة.

وقال كوهين في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، طالعتها ”الخليج 365”، الخميس: " بالأمس قررنا بالإجماع الرفض التام لجميع الوساطات المختلفة لوقف إطلاق النار".

وكان وزير المخابرات يشير إلى اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" الذي اجتمع أمس بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واعتبر كوهين أن الوساطات "تمت بناء على طلب حماس".

وأضاف "بينما كان قادتنا على الأرض، شوهد قادة حماس مختبئين مثل الفئران في الكهوف، لكننا سنصل إليهم".

وأمس الأربعاء، وبعد 3 أيام من التصعيد والقصف المتبادل، أبدت حركة حماس استعدادها المشروط لوقف إطلاق النار .

خطوة جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان إسرائيل توجيه ضربة قوية لقيادات ميدانية في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقتل عدد منها.

إعلان حماس استعدادها للتهدئة جاء بلسان روسي، إذ نقلت الخارجية الروسية عن مسؤول كبير في الحركة أنها مستعدة لوقف العمليات ضد إسرائيل على أساس الوقف المتبادل، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تراجع من قبل الحركة لمنع استهداف المزيد من قياداتها.