قرب مسجد في فرانكفورت.. مسلح بقبضة شرطة ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم الخميس أن قوات الأمن أوقفت رجلا مسلحا، قرب مسجد بمدينة فرانكفورت.

ووفق المصدر نفسه، تواجد المشتبه به، في وقت سابق، داخل مبنى قبالة المسجد الواقع في حي فيشنهايم، مشيرا إلى أنه تم القبض عليه وأشخاص آخرين دون تحديد عدد الموقوفين إجمالا.



وأوضح المتحدث أن شهود عيان أبلغوا الشرطة لأن الرجل كان مسلحا، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرجل يحمل فعلا سلاحا ناريا حيا.



وبحسب المتحدث، كانت هناك إشارات على وجود أشخاص آخرين في المبنى المشار إليه، كما لم تنه الشرطة عمليتها في المكان بعد، ولم تتضح بعد التفاصيل الخاصة بهذه الواقعة.

