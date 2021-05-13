مصر وروسيا تتفقان على ضرورة توقف الاحتلال عن مهاجمة غزة لوقف "نزيف الدم"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرغي لافروف على ضرورة أن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن مهاجمة قطاع غزة "لكي يتوقف نزيف الدم الذي بدأ خلال الأيام والساعات الماضية في أعقاب تطورات الوضع في القدس والمسجد الأقصى الشريف".

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه شكري بنظيره الروسي اليوم الخميس وذلك في إطار تكثيف الاتصالات المصرية حول هجوم الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وأشار البيان إلى اتفاق الوزيرين على ضرورة وقف إطلاق النار الكامل "حفاظا على الأرواح وإفساحا للمجال للجهود السياسية".

وشدد الوزيران على أن "ما يجري يثبت ويؤكد أن التحرك السياسي هو أمر لا غنى ولا بديل عنه" مشيرين إلى أنه "من المهم فور توقف المواجهة العسكرية أن يتحرك المجتمع الدولي ليطرح بجدية التقدم نحو السلام الحقيقي والعادل المؤدي إلى تحقيق العدالة في هذه القضية".

كما اتفقا على التنسيق فيما بينهما وتكثيف التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بإنهاء التأزم الحالي "خاصة في إطار الإعداد لانعقاد مجلس الأمن غدا الجمعة للمرة الثالثة خلال أسبوع حول هذه الأزمة على ضوء مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين".