شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" : تقديم 55,611 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 55,611 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 11,422,565 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 115.49 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم ، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».