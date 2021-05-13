شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" وخطتها الزمنية لتطوير الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 المقدمة من الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط لمجلس النواب، عن تخصيص 200 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة والتى تستهدف تحقيق جودة حياة الـمُواطنين، وتوفير ركائِز التنمية الإقليميّة الـمُتوازنة،و تَغْيِيرِ وَجْه الرِّيف الـمصرى تنمويًا إلى الْأَفْضَلِ، والارْتِقَاء بِكَافَّة الْجَوَانِب الـمُتعلّقة بِمُسْتَوًى مَعِيشَة الـمواطن الـمصرى كَالصِّحَّة، وَالتَّعْلِيم، وَمِيَاه الشُّرْب، وَالصَّرْف الصحي، ورصف الطُّرُق، وَالرِّيَاضَة وَالثَّقَافَة

وتأتى الـمرحلة الثَّانِيَةِ مِنْ الـمبادرة استكمالًا لنجاح الـمرحلة الْأُولَى الَّتِى تَمَّ إطْلَاقُهَا فِى يَنايِر 2019 واستهدَفَت 375 قَرْيَة وأسهمت فِى التَّخْفِيفِ مِنْ حَدِّة تَأْثِيرَاتٌ فَيْرُوس كورونا عَلَى حَيَاةٍ 4.5 مِلْيُون مَوَاطِن، وَهُوَ مَا سَاعَد فِى خَفْضِ معدلات الْفَقْرِ فِى بَعْضِ الْقُرَى بِنِسْبَة 14 نُقْطَة مِئَوِيَّة ، ونتج عَنْه تَحْسُن مَعْدَل إِتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة بحوالى 50 نُقْطَة مِئَوِيَّة فِى بَعْضِ الْقُرَى، حَيْثُ تَمَّ الِانْتِهَاء مِنْ إنْشَاءِ 51 وَحْدَه صِحِّيَّة ، وَإِنْشَاء 1534 فَصْلًا دِراسِيًا، وَإتاحَة خِدْمَات الصَّرْف الصحى فِى 37 قَرْيَة، وَرَفَع كَفَاءَة 5339 مَنْزِلًا، فضلًا عَنْ غَيْرِهَا مِنْ التدخُّلات التنموية الَّتِى تَتَلَاقَى مَع كَافَّة أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستَدَامَة الـسبَعَة عَشر.

ونرصد تفاصيل العمل بالمرحلة الثانية للمبادرة :

- تطبق على مدى ثلاث سنوات تبدأ من سنة 2021 وتنتهى فى 2023 .

- تَستَهدِف 1371 قرية ويستفيد منها 17% من سكان مصر .

- تطبق فى 2022 على 3299 قرية و يستفيد منها 35% من سكان مصر.

- يصل إجمالى المستفيدين بنهاية عام 23 أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ سُكَّان مصر-57 مِلْيُون مواطن.