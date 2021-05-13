بالصور: صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس- (بي بي سي):

أدى نحو 100 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، صباح الخميس، وفق ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقدم المصلون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948، وعدد قليل من الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبدأ المصلون بالتوافد إلى باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، للمشاركة في صلاة العيد، بالرغم من أعمال العنف التي شهدتها القدس خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وشاركت الجموع بأداء صلاة الغائب حداداً على من قتلوا في أحداث العنف خلال الأيام الماضية.

وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم "إن شعبنا سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها"، بحسب وكالة الأبناء الفلسطينية.

وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة، بعد أن أبعدوا عن المسجد بأمر من السلطات الإسرائيلية.

وعلت التكبيرات وسط حشود المصلين، تزامناً مع هتافات منددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد تضييقا على الصلوات الجماعية فرضها وباء كورونا العام الماضي، في حين ما زالت بعض الدول تفرض شروطاً على الصلوات العامة بمناسبة الأعياد بسبب الظروف الوبائية.