الجيش الإسرائيلي يقصف مكاتب استخبارات "حماس" في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه شن غارات على مجموعة من أهداف مهمة تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر "تويتر"، أن طائرات حربية تابعة للجيش قصفت مكاتب الاستخبارات العسكرية التابعة لـ"حماس" في حي الرمال بغزة، مضيفا أن الجيش يواصل غاراته المكثفة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأفاد أدرعي بأن جيش الاحتلال قصف ودمر خلية مطلقي قذائف مضادة للدروع تابعة لـ"حماس" شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة استمرت طيلة الليلة الماضية وضربت مجموعة من الأهداف، بما فيها سبع مؤسسات حكومية تابعة لـ"حماس" منها ثلاثة أهداف تابعة لمنظومة الأمن الداخلي في حي الرمال وبيت لاهيا وخانيونس، بالاضافة الى مكتب قائد الأمن الداخلي.

وأكد أدرعي قصف جيش الاحتلال فرعين للبنك الإسلامي الوطني التابع لـ"حماس"، زاعما توجيه "ضربة قوية" لمنظومة تصنيع الأسلحة لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وفي وقت سابق الخميس، أكدت إسرائيل استمرار عملياتها ضد حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وتوجيه "ضربات قاسية" لهما طيلة ليلية الأربعاء إلى الخميس.

وحوّلت سلطات مطار بن جوريون الإسرائيلي، الخميس، مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار الدولي في تل أبيب حتى إشعار آخر، بعد أيام من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

كانت حماس أعلنت أمس الأربعاء توجيه "ضربة صاروخية كبيرة" إلى منطقة تل أبيب ومطار بن جوريون بـ110 صواريخ، وقالت إن هذا يأتي "ردا على استئناف استهداف (إسرائيل) للأبراج السكنية في غزة".