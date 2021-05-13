تعرف على نسب العوائد على شهادات الاستثمار والصكوك في 5 بنوك إسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يعمل في مصر 5 بنوك إسلامية تقدم شهادات استثمار أو صكوك إسلامية يتوافق احتساب العائد عليها مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات بعض العملاء في التعامل بالنظام الإسلامي.

ويعمل في الجهاز المصرفي المصري بنوك محددة تتعامل بالنظام الإسلامي وهي بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ناصر الاجتماعي، والمصرف المتحد الذي يقدم منتجات مصرفية تتنوع بين إسلامية وتجارية بحكم نظام البنك.

وتعد البنوك الإسلامية نظاما مأخوذا به في جميع دول العالم سواء العربي أو الأوروبي، ويجد إقبالا كبيرا من العملاء في السنوات الأخيرة لسهولة ومرونة تحديد العائد على استثمارات العملاء وفقا لمتوسط الأعمال السنوية للبنك.

وتحدد البنوك الإسلامية متوسط نسبة العائد على الصكوك أو الشهادات طبقا لنتائج أعمال البنك كل ربع سنة ولذلك ينخفض العائد أو يرتفع قليلا طبقا لنتائج أعمال البنك.

وتسمح البنوك الإسلامية للعميل بشراء الصك أو الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته، والاقتراض بضمانها، ويحق للعميل استرداد أصل الشهادة أو الصك بعد مرور 6 شهور على شرائه.

ويتباين متوسط العائد المقدم على شهادات الاستثمار أو الصك الإسلامي من بنك إلى آخر، حسب آجال ودوريات صرف العائد، كما يتم تحديدها كل 3 شهور حسب نتائج أعمال كل بنك، بحيث يتماشى العائد مع النظام الإسلامي في الزيادة أو النقصان ولكن بنسب ضئيلة.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية تفاصيل متوسط العائد على الصكوك الإسلامية وشهادات الاستثمار في 5 بنوك إسلامية.

المصرف المتحد:

يبيع المصرف صكا إسلاميا تحت اسم "كنوز" بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 10% سنويا ويصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات.

بنك البركة:

شهادة بأجل 3 سنوات: متوسط العائد عليها 10% سنويا، ويصرف كل 3 شهور.

شهادة بأجل 4 سنوات: متوسط العائد عليها 10% سنويا، ويصرف العائد عليها شهريا.

بنك فيصل الإسلامي:

الشهادة ذات أجل 3 سنوات: متوسط العائد السنوي المقدم عليها 8.5% يصرف كل 3 شهور، ويحسب العائد من اليوم التالي للشراء.

الشهادة ذات أجل 5 سنوات: متوسط العائد السنوي المقدم عليها 8% ويصرف شهريا، ويحسب العائد من اليوم التالي للشراء.

الشهادة ذات أجل 7 سنوات: تعطي عائدا تراكميا يصرف في نهاية أجلها بمتوسط سنوي يصل لأكثر من 10% سنويا، ويتم إضافة العائد إلى الشهادة لاحتساب عائد عليه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

صك بأجل 3 سنوات: متوسط العائد يتراوح بين 8% سنويا للعائد الشهري، ومن 8.10% إلى 8.15% سنويا على العائد ربع السنوي.

صك بأجل 5 سنوات: متوسط العائد يتراوح بين 8.5% و8.55% سنويا على دورية العائد الشهري.

بنك ناصر الاجتماعي:

شهادة بأجل 3 سنوات: يتراوح متوسط العائد السنوي بين 11.5% سنويًا يصرف نهاية كل سنة، و11% سنويا يصرف العائد شهريًا.

شهادة بأجل 5 سنوات: يتراوح متوسط العائد السنوي بين 11.5% يصرف سنويا، و10.75% سنويا يصرف كل ربع سنة.

شهادة رد الجميل لكبار السن فقط من 60 عاما إلى فوق وتشمل:

- شهادة رد الجميل ذات أجل عام: يتراوح متوسط العائد السنوي بين 10.75% يصرف سنويا، و10.25% سنويا يصرف شهريا.

- شهادة رد الجميل ذات أجل 3 سنوات: يتراوح متوسط العائد السنوي بين 11.25% سنويا يصرف شهريا، و12% يصرف سنويا.