وفد أمني مصري إلى تل أبيب.. وإسرائيل تتوعد بالتصعيد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

جانب من آثار القصف الاسرائيلي على غزة

ذكرت وسائل إعلام أن وفداً أمنياً مصرياً وصل، صباح الخميس، إلى تل أبيب، في إطار مساعي مصر للتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحماس.

هذا ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، الخميس، إسرائيل وحركة حماس والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية، ووصف التصعيد الحالي بأنه مروع وطالب حماس بوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تحدّث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وطالب بوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

وكتب المسؤول الأميركي على تويتر: “تحدثتُ مع الرئيس عباس حول الوضع الحالي في القدس والضفة الغربية وغزة. أعربتُ عن تعازي للخسائر في الأرواح وشدّدتُ على ضرورة إنهاء الهجمات الصاروخيّة وتخفيف التوتّرات”.

وأضاف بلينكن أن “الإسرائيليين والفلسطينيين، على السواء، يستحقون الحرّية والكرامة والأمن والازدهار”.

قبل ذلك، أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستوفد مبعوثا إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على “وقف التصعيد”.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الاستخبارات إيلي كوهين، قوله خلال اجتماع الكابينت الأربعاء: “قررنا بالإجماع رفض جميع اتصالات جهود وقف إطلاق النار المختلفة التي تلقيناها”، في حين توعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الأربعاء، بالقول: “هذه هي مجرد البداية. سنوجه للإرهابيين ضربات لم يتخيلوها”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.