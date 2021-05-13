هل مات صافي؟ كاتبة مسلسل 2020 تطمئن الجمهور! (فيديو وصور)

بغداد - ياسين صفوان - بعدما تساءل الجمهور عما اذا كان "صافي الديب" قد مات في المشهد الاخير من المسلسل، كشفت كاتبة مسلسل "عشرين عشرين" نادين جابر على حسابها الشخصي على انستغرام ان "صافي لم يمت..."، وكشفت عن تفاصيل جديدة.

ونشرت جابر صورة لأبطال مسلسل 2020 نادين نجيم وقصي خولي، وعلقت عليها بالقول: "يا عفو الله، صافي الديب ماااا مات، و النهنهة بينو و بين سما بعد ما خلصت..."

وأضافت: "الى اللقاء في الموسم الثاني برمضان ٢٠٢٢".

يذكر أن المشهد الأخير من مسلسل 2020 انتهى باطلاق الرصاص على صافي الديب وعودة النقيب سما سالمة الى مجموعتها. وانتهت الحلقة بالتعبير التالي: "الصراع ما زال مستمرا بين الخارجين عن القانون والمسؤولين عن تنفيذه"، معلنين عن جزء ثان للمسلسل.

يذكر أن مسلسل 2020 كان يعرض على شاشة السومرية طيلة الشهر الفضيل، وقد حقق نجاحات كبيرة في الوطن العربي، ونسبة مشاهدة تخطت التوقعات، بفضل السيناريو المحبك والتمثيل المحترف لألمع النجوم العرب فضلا عن الاخراج الضخم.