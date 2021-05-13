الصحة الفلسطينية بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 83 شهيدا و487 مصابا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 83 شهيدا و487 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة في غزة الدكتور أشرف القدرة في بيان صحفي "ان حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغت 83 شهيدا من بينهم 17 طفلا و7 سيدات فيما اصيب 487 شخصا بجراح مختلفة".

ويأتي ذلك في وقت استمرت فيه الغارات الجوية من الطيران الحربي والقصف المدفعي من الدبابات والبوارج البحرية للاحتلال الإسرائيلي مستهدفة مناطق متفرقة بقطاع غزة من بينها أبراج ومنازل سكنية ومرافق عامة ومواقع عسكرية وشرطية وأراض زراعية.