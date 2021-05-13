مصر تتسلم 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا عبر مبادرة كوفاكس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس إن مصر تسلمت شحنة مؤلفة من 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس.

وأضافت وزارة الصحة أن مصر تلقت أول شحنة عبر كوفاكس في بداية أبريل نيسان وكانت تضم 854 ألف جرعة من أسترا زينيكا. كما تلقت عدة شحنات من لقاح سينوفارم من الصين ليصل إجمالي جرعات اللقاح التي وصلتها إلى خمسة ملايين.

وتحاول مصر، ويفوق عدد سكانها 100 مليون نسمة، احتواء موجة ثالثة من تفشي كوفيد-19 وطبقت الحكومة مجموعة من الإجراءات والقيود حتى 21 مايو أيار شملت تقليص عدد ساعات عمل المتاجر وحظر التجمعات الكبيرة.

وسجل نحو 2.7 مليون شخص أسماءهم عبر الإنترنت لدى وزارة الصحة لتلقي اللقاح.

وأكدت مصر رسميا تسجيل 240927 حالة إصابة و14091 وفاة بكوفيد-19 حتى أمس الأربعاء.

ويقول مسؤولون وخبراء إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير لكنه لا يظهر في الأرقام الحكومية بسبب محدودية الفحوص واستبعاد نتائج الفحوص في المختبرات الخاصة.