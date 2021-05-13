شكرا لقرائتكم حشد إسرائيلي عند حدود غزة.. وتدمير مبنى الداخلية في رفح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع تجديد إسرائيل اليوم الخميس لغاراتها على غزة، انتشرت قوات برية على طول الحدود مع القطاع الذي دك خلال الأيام الماضية بالغارات الجوية الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل 83 شخصاً بينهم 17 طفلاً وجرح 487.

وحشد الجيش الإسرائيلي قوات ضخمة على الحدود مع غزة، بحسب ما أكدت وكالة "رويترز".

فيما أوضح المتحدث باسم الجيش، أن الموافقة على خطط التدخل البري في القطاع قد تصدر في وقت لاحق اليوم.

توغل بري

كما أضاف اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس " إسرائيل في "مراحل مختلفة من الإعداد لعمليات برية"، ما يعيد إلى الأذهان توغلات مماثلة تمت خلال حربين دارتا في 2008-2009 وفي 2014. وقال: "رئيس الأركان يتفقد تلك الاستعدادات ويعطي توجيهات. لدينا مقر وحدة عسكرية وثلاث كتائب للمناورة في غزة تهيئ نفسها لهذا الموقف وحالات طارئة أخرى".

تشييع وبكاء في غزة (فرانس برس)

تدمير مبنى الأمن الداخلي في رفح

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس، أن قصفا إسرائيليا بعدة صواريخ دمر مبنى جهاز الأمن الداخلي في مدينة رفح.

فيما أوضح مراسل "العربية" أنه تم إطلاق عدة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف خلية لإطلاق قذائف مضادة للدروع في غزة أثناء محاولتها قصف أهداف.

مقتل 83 فلسطينياً

وكانت إسرائيل استأنفت فجرا غاراتها الجوية على غزة، مدمرة بنايات سكنية وسط المدينة، فيما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع أن ما لا يقل عن 83 شخصا قُتلوا منذ تصاعد العنف يوم الاثنين.

أما في إسرائيل، فقد أعلن الجيش مقتل 7 أشخاص، إثر إطلاق حركتي حماس والجهاد الإسلامي صواريخ باتجاه مناطق مختلفة خلال الأيام الماضية.

يذكر أن التصعيد مستمر رغم تجديد العديد من القوى العالمية دعوات التهدئة، ومع توقع اجتماع ثالث لمجلس الأمن غدا الجمعة بعد فشله في جلستين سابقتين من إصدار أي بيان توافقي حول الأوضاع المحتدمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.