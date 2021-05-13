شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية في أدنى مستوياتها هذا العام بعد بيانات التضخم الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت الليرة التركية نحو 0.8 في المئة مقابل الدولار، لتبلغ أدنى مستوياتها هذا العام، الخميس، وهو يوم عطلة للأسواق في تركيا، بعد ضغوط عليها بفعل أرقام التضخم في الولايات المتحدة.

وتراجعت الليرة لما يصل إلى 8.4910 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وبحلول الساعة 7:15 بتوقيت جرينتش، بلغت 8.473 دولار.

وأظهرت بيانات، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت في إبريل/ نيسان بأسرع وتيرة في نحو 12 عاماً، ما رفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة. (رويترز)