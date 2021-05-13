دبي تجذب زوارها بأنشطة ترفيهية ومكآفات نقدية خلال إجازة عيد الفطر

- الألعاب والفعاليات الترفيهية حاضرة بقوة في مراكز التسوق

- التدابير والإجراءات الاحترازية على سلم أولويات المنظمين

- دبي: ”الخليج 365”

تقدم دبي للعائلات والأصدقاء فرصة مثالية لاستكشاف الفعاليات الترفيهية والعروض والأنشطة المتنوعة التي تقدّمها أشهر مراكز التسوق في المدينة خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

وتستقبل الإمارة في مراكز التسوق جميع الزوار من مختلف الأعمار للاستمتاع بتجارب التسوق وتناول الطعام ومشاهدة الفعاليات الترفيهية بصحبة الأطفال، وأفراد العائلة خلال عطلة العيد.

وتستعرض «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» أبرز العروض التي تقدمها مراكز التسوق والوجهات الفريدة خلال عيد الفطر. وستلتزم المتاجر والوجهات المشاركة في احتفالات العيد في دبي بكل إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتتيح احتفالات عيد الفطر السعيد في «دبي فستيفال سيتي مول» للعائلات لقاء شخصياتهم المفضّلة من لعبة باو باترول، إضافة إلى فرصة الفوز بسيارة دودج تشارجر موديل 2020 عند إنفاق 250 درهماً، أو أكثر في أحد متاجر المول، حتى 15 مايو/ أيار الجاري.

ويستضيف «مول الإمارات» وسوق رايب فعالية دار الحي خلال العيد، حيث تتضمن الفعالية خيارات متنوعة من الهدايا التقليدية والأكسسوارات العصرية والديكورات المنزلية والألعاب والحلويات العربية، وغيرها.

ويمكن لزوار الفعالية تخصيص مشترياتهم حسب الطلب في متجر «ذات»، وكذلك استكشاف تفاصيل المتجر الفريدة ومعروضاته الكلاسيكية والعصرية. كما سيحظى زوار مول الإمارات الذين ينفقون 300 درهم بفرصة الفوز بـ 50 ألف نقطة من برنامج المكافآت «شير»، إضافة إلى الفوز بعيدية مميزة مقدمة من تجار سوق دار الحي. وسيتم الكشف عن أسماء خمسة من الفائزين الذين شاركوا في عرض «تسوق واربح» خلال زيارتهم للسوق المقام بالقرب من سكي دبي حتى 15 مايو/ أيار.

تجارب تفعالية

وتقدم «ذي بوينت» لمشاركة تجارب الطعام مع العائلة في نخلة جميرا عرضاً مبهراً لنافورة دبي، حيث تقدم أكبر نافورة في العالم عروضاً يومية مستوحاة من عالم ديزني، لتمنح العائلات فرصة قضاء أوقات لا تنسى خلال عطلة العيد. ويقدّم ذي بوينت حتى 15 مايو عروضاً مذهلة على الطعام في العديد من المطاعم والمقاهي، إضافة إلى برنامج مبهر للنافورة الراقصة التي ستقدّم عرضاً كل ساعة ابتداءً من الساعة 7 مساءً، على أنغام موسيقى ستارتنج ناو، أغنية ديزني الخاصة باحتفالية ألتيمت برنسيس سيليبريشن، وأغنية إي هول نيو وورلد، من فيلم علاء الدين، وأغنية فروزن الشهيرة ليت إت جو، وأغنية ريفليكشن من فيلم مولان.

وتحتفل «سيتي ووك» بعيد الفطر السعيد بتقديم عروض مميزة وقائمة أطباق شهية في مختلف مطاعم ومقاهي الوجهة. وتحتفي مطاعم «لا مير» بالعيد السعيد بطريقتها الخاصة عبر تقديم عروض خاصة لعشاق الطعام في وجهاتها الشاطئية.

مكافآت

وسيحظى زوار دبي مول، ودبي مارينا مول، بفرصة الفوز ببطاقة هدايا بقيمة 100 ألف درهم، و 25 ألف درهم من «إعمار»، حيث يدخل الزوار الذين ينفقون 250 درهماً في دبي مول، أو 150 درهماً في مارينا مول، خلال العيد، في سحب على جائزة بطاقة الهدايا التي يمكن استخدامها في أي مركز من إعمار مولز في دبي. كما يجب على العملاء تقديم الإيصالات إلى أي من مكاتب خدمة العملاء. وسيتم الإعلان عن الفائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقدّم كل من ميركاتو مول، وتاون سنتر جميرا، سحباً على جائزة بقيمة 10 آلاف درهم، إلى جانب العديد من التجارب المميزة في المتاجر والمطاعم لضمان أوقات ممتعة للعائلات. ويدخل الزوار في سحب للفوز بمبلغ نقدي عند إنفاق 200 درهم في أحد منافذ الوجهتين. ويستمر السحب حتى آخر أيام العيد.

ويقدّم فستيفال بلازا عرضاً مميزاً على المأكولات والمشروبات احتفالاً بعيد الفطر السعيد، حيث يحظى عشاق تجارب المأكولات بفرصة الفوز برصيد بقيمة 10 آلاف درهم من مكافآت فستيفال. ويدخل الضيوف الذين ينفقون 100 درهم في مطاعم أو مقاهي أو ردهات الطعام في المول حتى 16 مايو في سحب على جائزة للفوز برصيد يمكن استخدامه عبر تطبيق مكافآت فستيفال للهاتف الذكي.

أجواء عائلية

وتحظى العائلات في سيتي سنتر ديرة بفرصة الفوز بملابس العيد الجديدة من متجر سنتربوينت. ويستضيف المول في ردهة الطعام الرئيسية فعالية مباشرة للعملاء تتضمن مسابقات وألعاباً وجوائز، والكثير من المرح حتى 15 مايو. وسيحصل الفائزون على قسائم هدايا من سنتربوينت يمكن استخدامها لشراء ملابس جديدة لعيد الفطر السعيد. علماً بأن الفعالية تقام مباشرة يومياً من 6 وحتى 9 مساءً.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بنزهة في الحي، المنطقة الإماراتية التقليدية المزينة بأضواء العيد. وتصحب هذه التجربة الحيوية الزوار في رحلة مشوقة إلى معالم مذهلة من الأضواء والظلال، مثل المسجد، والمجلس، والأحياء المحيطة. وتضاء أنوار الحي يومياً حتى 15 مايو في الساعة 7 مساءً في لاست إكزت الخوانيج. وتقدّم بعض مطاعم دبي عروضاً خاصة على المأكولات والمشروبات التي تحلو مشاركتها مع العائلة والأصدقاء خلال العيد.