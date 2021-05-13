شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد ممر سفر آمن بين الإمارات وسيشل للحاصلين على لقاح «كوفيد -19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل، وللمضي قدماً نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة «كوفيد-19»، تم اعتماد ممر سفر آمن للمسافرين بين البلدين الحاصلين على جرعتي لقاح ضد الفيروس.

كذلك اتفق البلدان ضمن التدابير التي يشملها هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس 13 مايو 2021 على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية فيهما من دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول، والتي يتم تحديثها بما يضمن سفراً أكثر أماناً وسلامة للجميع.

يأتي ذلك تأكيداً لحرص البلدين على تسهيل حركة الأفراد والسياحة بينهما، وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة مما ساهم في الوصول إلى معدلات متقدمة عالمياً في نسبة الحاصلين على اللقاح بما يضمن سلامة وصحة المجتمع ويحول دون انتشار الجائحة.

ووفق الترتيبات الجديدة، سيتطلب من المواطنين والمقيمين الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من الحجر الصحي في كلا البلدين إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لـ «كوفيد-19» حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة من الجهات الصحية، ويمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري (PCR) من خلال التطبيقات المعتمدة في البلدين.

وتعتبر هذه الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل ذات أهمية عالية في ضوء التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة «كوفيد-19»، كما يدعم هذا التعاون والتنسيق جهود البلدين في مكافحة واحتواء تداعيات هذه الجائحة والتغلب عليها. (وام)