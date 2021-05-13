شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث مدفونة على ضفاف نهر الجانج بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الخميس إنه تم العثور على عدد من الجثث مدفونة في الرمال على ضفاف نهر الجانج بشمال الهند، وذلك بعد أيام من رؤية جثث لضحايا يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا طافية على النهر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه منذ ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا بسبب موجة تفشي فيروس كورونا الثانية، ارتفعت أسعار محارق الجثث.

وهذا دفع الأسر الفقيرة للإلقاء جثث المرضى الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس. في النهر أو دفنهم بدلا من ذلك.

وعثر على الكثير من الجثث الملفوفة بقماش بلون زعفران، وهو لون مقدس لدى الهندوس، بجانب النهر في موقعين بمنطقة اوناو في ولاية أوتار براديش أمس الأربعاء.

وقال مسؤول بارز إن أحد الموقعين موقع رئيسي لإحراق الجثث، مضيفا لم يرد تأكيد أن الجثث تعود لمصابين بفيروس كورونا.