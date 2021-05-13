شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا : 160.4مليون إصابة .. وإعطاء 1.36مليار جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 4ر160مليون حتى صباح اليوم الخميس ، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 36ر1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 160مليونا و 469 ألف حالة.

و ارتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة ملايين و 331 ألف حالة.