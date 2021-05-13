اخبار العالم

اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,750
سعر شراء الدولار 147,750
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,215,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 120,70 دولار
100 باوند 141,38 دولار
100 دولار 848,70 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1814,70 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 67,72 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 64,68 دولار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا