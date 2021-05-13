'نحبك يا قدس'.. 17 شخصية فلسطينية يوجهون رسالة حب بـ7 لغات (فيديو)

ففي مقطع مصور وجه 17 فلسطينيا من خلفيات مختلفة رسالة حب بسيطة للقدس.

ممثلون وفنانون وموسيقيون وطهاة وصحفيون ورياضيون يوحدون أصواتهم من أجل حب هذه المدينة التاريخية مشاركين العالم رسالتهم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية واليابانية والروسية والصربية والإسبانية شغفهم بالقدس.

من سحر المدينة إلى نورها وطعامها، من روحانيتها إلى مقاومتها، محمد حديد، فرح نابلسي، فادي قطان، مصطفى سلامة، رائدة طه، سامي التميمي، ياسمين المصري، وسام جبران، دانا أبو لبن، إياس يونس. ودولوريس شله، فيكتور مهنا، ديانا الشاعر، عدنان جبران، تانيا زبانة، مريم تماري، عمر سرطاوي.