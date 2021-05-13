قصف غزة .. 83 قتيلا واستهداف بنك حماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين، اليوم الخميس، إلى 83 مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن حصيلة القتلى ارتفعت - حتى الساعة 11:30 (بالتوقيت المحلي)- إلى 83 قتيلا بينهم 17 طفلاً و7 نساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 487..

ومنذ ساعات الصباح، نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 20 غارة على أهداف مختلفة، إلى جانب قصف مدفعي ومن الزوارق الحربية، وفق مصادر فلسطينية.





وذكر مصدر فلسطيني أن الطائرات الإسرائيلية قتلت مزارعا شرق خانيونس، فيما قصفت البنك التابع لحماس في المدينة، كما قصفت فرع البنك نفسه والبريد في رفح ودمرتهم بالكامل.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن غارة استهدفت منزلا في حي النصر شرقي رفح وبناية سكنية وسط مدينة غزة، إلى جانب استهدف مقار أمينة تابعة لوزارة الداخلية بغزة.



وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة وصول جثامين مجموعة من المواطنين إلى مجمع الشفاء الطبي تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر لاحتمال تعرضهم لاستنشاق غازات سامة، دون المزيد من التفاصيل.

ومع حلول فجر اليوم الخميس، جددت تل أبيب غاراتها الجوية على قطاع غزة مستهدفة مناطق متفرقة، ردا على رشقات صاروخية تطلقها الفصائل الفلسطينية تجاه الأراضي الإسرائيلية، والتي بلغت حتى اليوم نحو 1600 اعترضت القبة الحديدية معظمها.



ووفق ما أعلنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن أكثر من 650 هدفا كانت تحت القصف الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية قبل 4 أيام.

وقال أدرعي في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "دمرنا بشكل كبير جدًا منظومة تصنيع الأسلحة التابع لحماس والجهاد الإسلامي".