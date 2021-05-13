الرئيس الفلسطيني يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي أهمية وضع حد للإجراءات الاسرائيلية العدوانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اليوم الخميس أهمية وضع حد لاعتداءات المستوطنين والاجراءات الاسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ان عباس أكد كذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وشدد عباس على أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على اساس الشرعية الدولية يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

ومن جهته اكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف مشيرا الى ان الولايات المتحدة تبذل جهودا مع كل الاطراف المعنية للوصول للتهدئة بحسب الوكالة.