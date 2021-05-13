شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحول مسار كل الرحلات المتوجهة إلى مطار تل أبيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس – أ ف ب

أعلنت سلطات مطار بن جوريون الخميس، أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار الدولي في تل أبيب حتى إشعار آخر، بعد أيام من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس".

وهذا القرار لا يشمل الرحلات المغادرة من المطار، حيث يُسمح للطائرات الخاصة بالهبوط، وتم تعليق حركة الملاحة فيه مؤقتاً مساء الثلاثاء، ولا يؤثر هذا القرار حالياً على الرحلات المغادرة من المطار، بحسب المصدر نفسه.

وأوقفت السلطات الإسرائيلية مؤقتاً حركة الطيران من وإلى مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب مساء الثلاثاء، بسبب الصواريخ المتعددة التي أطلقتها حركة "حماس" من قطاع غزة على تل أبيب.

ومنذ بداية التصعيد العسكري مساء الاثنين، تم إطلاق حوالي 1500 صاروخ من القطاع الفلسطيني باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، ذكر آفي شارف المحرر في صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن إسرائيل "حولت مسار رحلة قادمة من مطار بن جوريون يوم الأربعاء إلى آخر جنوبي مصمم ليكون بديلاً في زمن الحرب لمطارها الدولي الرئيسي الواقع خارج تل أبيب".

وقال شارف على تويتر، إن "رحلة طيران شركة العال الإسرائيلية رقم 332 في طريقها للهبوط في مطار رامون بالقرب من إيلات"، وتشير بيانات على الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من بروكسل.