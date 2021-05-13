شكرا لقرائتكم خبر عن هوكس ونيكس يتأهلان إلى الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أتلانتا - رويترز

تأهل أتلانتا هوكس إلى الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي لأول مرة منذ 2017 بعدما انتفض في آخر ثلاث دقائق ليفوز 120-116 على ضيفه واشنطن ويزاردز.

واستفاد نيويورك نيكس من خسارة بوسطن سيلتيكس 102-94 أمام مضيفه كليفلاند كافاليرز، ليتأهل هو الآخر إلى الأدوار الإقصائية بعد غياب ثمانية أعوام.

وتتأهل الفرق الستة الأولى إلى الأدوار الإقصائية مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين السابع والثامن في كل قسم مواجهة فاصلة لتحديد الفريق الذي يحتل المركز السابع.

ويلعب الفريقان التاسع والعاشر مباراة واحدة، ويلتقي الفائز منهما مع الخاسر من مباراة السابع والثامن، ويحصل المنتصر على المركز الثامن.

ويحتل هوكس المركز الرابع في القسم الشرقي برصيد 39 فوزاً و31 خسارة متقدماً بأربعة انتصارات على سيلتيكس سابع الترتيب، والذي سيشارك في ملحق التأهل مع تشارلوت هورنتس وإنديانا بيسرز.

ويحتل نيكس المركز السادس برصيد 38 فوزاً و31 خسارة، ويتأخر بفارق المواجهات المباشرة عن ميامي هيت خامس الترتيب.

وبدا أن ويزاردز عاشر الترتيب في الشرق يسلك طريقه لحسم مكانه في ملحق التأهل وإنهاء آمال شيكاجو بولز صاحب المركز 11، لكنه خسر ليتوقف رصيده عند 32 فوزاً و38 خسارة.

ويتقدم ويزاردز بثلاثة انتصارات على بولز الذي يتفوق على منافسه في المواجهات المباشرة، ويجب عليه الفوز في آخر ثلاث مباربات مع خسارة ويزاردز آخر مباراتين لينتزع مكانه في ملحق التأهل.