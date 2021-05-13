شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يبلغ نهائي كأس فرنسا بشق الأنفس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

تأهل حامل اللقب باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح 6-5 على مضيفه مونبلييه في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 في وقتها الأصلي بعد تعويض صاحب الأرض تأخره مرتين مساء الأربعاء.

وجاءت النتيجة لتريح ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان بعد خروج الفريق من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وتأخره بثلاث نقاط عن ليل متصدر الدوري قبل جولتين من النهاية.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين، أن "مباريات الكأس لها سحرها وليست سهلة على الإطلاق، لكن كان يمكن أن نسهل الأمور على أنفسنا لأننا أهدرنا العديد من الفرص. نفتقر للثبات في المستوى، وعليك الاجتهاد للوصول إلى ذلك".

وستكون أفضل فرصة لباريس سان جيرمان للخروج بلقب هذا الموسم في النهائي يوم 19 مايو/أيار عندما يواجه موناكو أو روميي فاليير اللذين يلتقيان في الدور قبل النهائي الخميس.

وأضاع جونيور سامبا الركلة الأخيرة لمونبلييه قبل أن ينفذ مويز كين ركلته بنجاح، ليرسل باريس سان جيرمان إلى النهائي.

وعاد كيليان مبابي من إصابة بالساق وظهر بأداء رائع، ليضع باريس سان جيرمان في المقدمة بعد عشر دقائق، وأعاد التقدم في الدقيقة 50 بعد أن أدرك جايتان لابورد التعادل قبل الاستراحة.

وأضاع باريس سان جيرمان العديد من الفرص، وتعرض لصدمة حين سجل أندي ديلور هدفاً في الدقيقة 83 لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح، واحتفظ الزوار ببرودة الأعصاب لينتزعوا الانتصار.

وكان مبابي، الذي خرج قبل تنفيذ ركلات الترجيح، سعيداً بنجاة باريس سان جيرمان من لحظات مقلقة،وأبلغ محطة يوروسبورت الفرنسية أن "مشاهدة ركلات الترجيح من الخارج كانت عصيبة، ونحن سعداء بالتأهل للدفاع عن لقبنا".

وأضاف: "قدمنا أداءً أفضل مما فعلنا في المباريات الأخيرة، لكن يجب علينا منع المنافسين من العودة في المباريات".