أكثر من 120 من جنرالات أمريكا يشككون في حالة بايدن «النفسية»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن أكثر من 120 من جنرالات الولايات المتحدة المتقاعدين أبدوا شكوكاً حول حالة الرئيس الديمقراطي جو بايدن "النفسية والبدنية".

وأكشارت الوكالة إلى أن الجنرالات قالوا في رسالة مفتوحة: "إن أمتنا في خطر"، وإن "حالة القائد العام (جو بايدن) النفسية والبدنية لا يجوز إغفالها".

ونوّهوا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية "شنت هجوماً على حقوق المواطنين الأمريكيين الدستورية بإصدار أكثر من 50 مرسوماً تنفيذياً، دون معرفة الكونجرس، والتي يلغي العديد منها السياسة الفعالة للإدارة السابقة".

كما شددوا على ضرورة التحقيق بشأن انتهاكات حصلت خلال انتخابات الرئاسة في عام 2020، مشيرين إلى "أن جمهوريتنا الدستورية مفقودة في غياب الانتخابات النزيهة والعادلة".