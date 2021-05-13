الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة.. وتتحدث عن استخدام الاحتلال لـ «غاز سام»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة قد ارتفع إلى 72 شخصاً، من بينهم 17 طفلاً و6 سيدات، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وذكرت وكالة "وفا" أن وزارة الصحة الفلسطينية كشفت صباح اليوم، الخميس، عن استشهاد مجموعة من المواطنين جراء استنشاقهم "غازاً ساماً" بفعل القصف الإسرائيلي على أهداف مدنية في غزة.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إنه وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وقد تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة، وقد تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي ، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

كما اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعرب عن أمله في وقف مبكر لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وقبل يوم، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفلسطينيين سيواصلون اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أنفسهم، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بعمليات تطهير عرقي في القدس موجهة ضد وجود الفلسطينيين.

يشار غلى أنه في الأيام الأخيرة اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.