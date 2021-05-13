شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال وخونة.. تقرير يبرز نجاح مسلسل الاختيار2 فى كشف جماعة الإخوان وإرهابهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز تقرير لمؤسسة ماعت النجاح الكبير الذى حققه مسلسل الاختيار 2، فى كشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية، وكل العناصر التى ساعدت هذه الجماعة الإرهابية فى البلاد من أجل نشر العنف والإرهاب بعد ثورة 30 يونيو، التى أزاحت حكم الإرهابية إلى الأبد.

وأشاد التقرير بالعمل الفنى ونجاحه فى كشف تلك الجماعة والعناصر التى انحازت لجماعة الإخوان على حساب الوطن ومؤسساته، بالإضافة إلى كشف حقائق قامت بها تلك الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية، كما رصد التقرير قصص شخصيات الضباط والإرهابين الواردة فى المسلسل.

وأوضح التقرير أن الجماعة الإرهابية عملت طوال الفترة الماضية على ترويع المواطنين ومحاولة إرهابهم من أجل البقاء فى السلطة، إلا أن الشعب قال كلمته فى عزلهم تماما من الحكم، كما أكد التقرير أن من اختار الوطن خلد الناس ذاكره وبطولاته، ومن اختار الإرهاب وترويع المواطنين رحل محملا بالعار.