تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وبقى سعر كيلو الكابوريا ثابتا بين 30 و120 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.