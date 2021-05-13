الجيش الإسرائيلي: إطلاق 1600 صاروخ من غزة ومقتل 7 إسرائيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أطلق الفلسطينيون حتى الآن أكثر من 1600 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ اندلاع المعارك الأحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما قال الجيش الإسرائيلي صباح الخميس.

وقال المتحدث جوناثان كونريكوس إن نحو 400 صاروخ سقطوا فوق غزة. وأضاف أن معدل نجاح نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" لا يزال عند 90 بالمائة في اعتراض الصواريخ.

وقُتل سبعة أشخاص في اسرائيل منذ بدء اطلاق الصواريخ يوم الاثنين: ستة مدنيين وجندي واحد.

وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 600 هدف في قطاع غزة، بما في ذلك منشآت لإنتاج وتخزين الصواريخ.

كما تم استهداف نفق قال كونريكوس إنه اُستخدم جزئيا لإخفاء المقاتلين وتم بناؤه تحت مدرسة في منطقة مأهولة بالسكان.

ولم يعط كونريكوس إجابات محددة عن حجم الترسانة التي يمتلكها المقاتلون الفلسطينيون. وقال إنه كانت لديهم كمية كبيرة للغاية ولا يزال لديهم كمية كبيرة.

وتتهم إسرائيل حركة حماس، الحاكمة الفعلية لقطاع غزة، بالمسؤولية عن أي هجمات من غزة. وتُصنف الحركة كمنظمة إرهابية من جانب إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه خلال الهجمات المستمرة ليلا، تعرضت بلدة بيتاح تيكفا بالقرب من تل أبيب لضربة مباشرة، وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.

وقال جيش الاحتلال إن طائراته المقاتلة قصفت البنك الرئيسي لحماس وأحد فرق القوات البحرية التابعة لها وبنية تحتية لمكافحة التجسس خلال الليل.

ولقي العشرات حتفهم في أحدث تصعيد للعنف - معظمهم في غزة - ما وضع حماس وإسرائيل على شفا حرب شاملة.