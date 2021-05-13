تزامنًا مع عيد الفطر.. بدء سريان وقف إطلاق النار في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

بدأ الخميس سريان وقف إطلاق النار في أفغانستان، وذلك مع بدء احتفال الأفغان بعيد الفطر .

وكانت حركة طالبان قد أعلنت الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام .

وردا على إعلان حركة طالبان، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني أوامره للقوات الأمنية باحترام وقف إطلاق النار.

كما طالبت الحكومة حركة طالبان بالالتزام بوقف إطلاق نار دائم .

وقال عضو بمجلس إقليم قندوز بشمال أفغانستان إن سكان الإقليم سعداء بوقف إطلاق النار لكي يستطيعوا الاحتفال بعيد الفطر بدون أي تهديدات.

وبدا الوضع مماثلا في إقليم غازني بجنوب شرق البلاد، حيث بدأ السكان في الاحتفال بالعيد بصورة سلمية، وفقا لما قاله العضو بمجلس الإقليم حميد الله نورزو.

وشهد الإقليم قتالا كثيفا خلال الأيام الماضية بين القوات الحكومية والمسلحين، خاصة الذين ينتمون لحركة طالبان.

ويشار إلى أن هذه لا تعد أول مرة تعرض فيها حركة طالبان وقف إطلاق النار. وكانت أول مرة في يونيو 2018، وكانت تعد الأولى منذ الاطاحة بحكومتها في الغزو الأمريكي عام 2001.

وخلال الأيام التي سبقت وقف إطلاق النار، شهدت عدة أقاليم قتالا مكثفا.

وكانت حركة طالبان قد كثفت من هجماتها على عواصم الأقاليم والمناطق والقواعد ونقاط التفتيش في أنحاء البلاد منذ بدء انسحاب القوات الدولية رسميا في الأول من مايو الجاري.

وحاولت القوات الأمنية صد هذه الهجمات، ونجحت في بعض الحالات. مع ذلك، سقطت منطقتان في أيدي الإسلاميين.

ويخشى المراقبون أن تكون الهجمات الأخيرة مجرد بداية للعدوان السنوي لحركة طالبان. وهذه الهجمات قد تزداد بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو).