شاهد.. العشرات يؤدون تكبيرات عيد الفطر المبارك من مسجد السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدى مصلون صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الخميس، أول أيام العيد، في مسجد السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وردد المصلون تكبيرات العيد "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلي سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، لا إله إلا الله".

وتابعوا" الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله".

وحرص عدد كبير من المصلين على الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.