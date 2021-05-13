إسرائيل تُصعّد هجماتها على غزة.. وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 70

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

صعدت إسرائيل الخميس هجماتها على قطاع غزة، في اليوم الرابع من موجة التوتر مع الفصائل الفلسطينية التي تبنت إطلاق عشرات القذائف الصاروخية.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن تكثيف إسرائيل غاراتها منذ ساعات فجر اليوم بالتزامن مع انطلاق تكبيرات عيد الفطر السعيد من مآذن المساجد من مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الانقاذ انتشلت جثماني قتيلين من تحت أنقاض أحد المنازل تدمر في غارة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت أن فلسطينيا قتل في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وبحسب المصادر ، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ يوم الاثنين الماضي إلى 70 بينهم 17 طفلا، وسبع نساء، و388 مصابا بعضهم في حالة خطرة .

وفي السياق ، أفادت الوزارة بوصول جثامين عدد من الفلسطينيين إلى مجمع الشفاء الطبي "تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سام".

وأوضحت الوزارة أنه "تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة" دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

ودمرت طائرات حربية إسرائيلية صباح اليوم مبني تابعا لوزارة الداخلية وسط غزة وموقعا لجهاز الأمن الداخلي في غرب المدينة.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مقرات فرعين لبنك محلي ومكاتب بريد قال الاحتلال إن حماس تستخدمها في إجراء تحويلات مالية.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فإنه استهدف منذ يوم الاثنين أكثر من 650 هدفا في قطاع غزة شملت تدمير 3 أبراج سكنية واغتيال 10 مسؤولين عسكريين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

في المقابل أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فجر اليوم عن استهداف تل أبيب مجدداً برشقات صاروخية.

كما نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تسجيلًا مصوّرًا للرشقة الصاروخية مؤلفة من 115 صاروخًا أطلقتها مساء أمس، ضمن مدى استهداف شمل تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "منذ الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا أطلق نحو 130 صاروخا من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث سقطت 24 منها داخل القطاع بينما تصدت القبة الحديدية واعترضت العشرات منها".