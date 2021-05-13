وزير النقل: تشغيل برج إشارات أوتوماتيكي بين شبرا وقليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:​

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير دخول برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية بين شبرا وقليوب في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، وبدخول تلك المنطقة في الخدمة أعلن الوزير دخول 166 كم الخدمة من إجمالي 208 كم.

وأوضح الوزير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المشروع يتكون من (19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقانا)، وتم حتى الآن دخول 13 برجا رئيسيا الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود – دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفرالدوار – قها - قليوب - سيدي جابر - شبرا)، و12 برجا ثانويا و67 مزلقانا، لافتا الى أن برج إشارات شبرا يتحكم في 61 سيمافور ضوئي و35 موتور تحويلة.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأوضح أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر 2021.​