اخبار العالم

زحام وكمامات.. لحظة خروج المصلين من الجامع الأزهر بعد صلاة عيد الفطر "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدى العشرات من المصلين صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، في الجامع الأزهر الشريف.

وشهد المسجد زحاما وإقبالا من جانب المصلين لتأدية صلاة العيد، في ظل التمسك من جانب عدد كبير من المصلين بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار المستجد.

وحرص الغالبية من المصلين على ارتداء الكمامات الواقية، وذلك في ضوء تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد، وذلك لمنع انتشار الفيروس خلال مظاهر عيد الفطر المبارك.

ورصدت عدسة الخليج 365 لحظة خروج المصلين من أبواب الجامع الأزهر الشريف عقب الانتهاء من أداء الصلاة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا