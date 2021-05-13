اخبار العالم

بمناسبة العيد .. وقف إطلاق النار 3 أيام في أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة العيد .. وقف إطلاق النار 3 أيام في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ اليوم سريان وقف إطلاق النار في أفغانستان، وذلك مع بدء احتفال الأفغان بعيد الفطر .

وكانت حركة طالبان قد أعلنت الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام .

ورداً على إعلان حركة طالبان، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني أوامره للقوات الأمنية باحترام وقف إطلاق النار.

كما طالبت الحكومة حركة طالبان بالالتزام بوقف إطلاق نار دائم.

وخلال الأيام التي سبقت وقف إطلاق النار، شهدت عدة أقاليم قتالاً مكثفًا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا