بالفيديو: مشادة بين مارتينيز ومدربه كونتي في مباراة إنتر وروما

ودخل الأرجنتيني مارتينيز في الدقيقة 30 بديلا في الشوط الأول لأليكسيس سانشيز، بعد تعرض الأخير للإصابة، لكن في الدقيقة 77 قرر كونتي سحب مهاجمه الأرجنتيني واستبداله بآندريا بينامونتي، وهو ما أثار حفيظة مارتينيز، الذي اعترض بشدة على قرار مدربه، ليدخل الطرفان في جدال كبير على مقاعد البدلاء.

وكانت مواجهة روما مباراة تحصيل حاصل لإنتر، بعدما ضمن تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ العام 2010، لكن "النيراتزوري" تعامل مع اللقاء بجد وفاز به، بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 88 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد روما عند 58 نقطة في المركز السابع.